Putin droht mit Auflösung der Ukraine als eigenständiger Staat

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin droht mit der Auflösung der Ukraine als eigenständiger Staat.

"Jetzt ist es ganz offensichtlich, dass nicht nur die (ukrainische) Gegenoffensive gescheitert ist, sondern dass die Initiative vollständig in den Händen der russischen Streitkräfte liegt", sagte er am Dienstag im Fernsehen. "Wenn das so weitergeht, könnte die ukrainische Eigenstaatlichkeit einen irreparablen, sehr schweren Schlag erleiden."

Putin wies den Vorstoß von Präsident Wolodymyr Selenskyj für eine Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz und die damit zusammenhängenden Überlegungen für eine "Friedensformel" zurück. Daran geknüpft seien unerfüllbare Forderungen. Der ukrainische Präsident will nur Länder zur Friedenskonferenz einladen, die die Souveränität seines Landes respektieren.

Putins Äußerungen über den Kriegsverlauf sind in den vergangenen Monaten immer selbstbewusster und aggressiver geworden, nachdem die Sommeroffensive der Ukraine keinen Durchbruch erreichen konnte. Am Dienstag sagte er, das Gerede über Verhandlungen sei "ein Versuch, uns zu motivieren, die Errungenschaften, die wir in den letzten anderthalb Jahren erzielt haben, aufzugeben. Aber das ist unmöglich." Russland beherrscht derzeit 17,5 Prozent des ukrainischen Territoriums.

(Bericht von Reuters; geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Birgit Mittwollen.)