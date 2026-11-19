SHENZHEN (dpa-AFX) - Russland hat nach Worten von Kremlchef Wladimir Putin Vertreter Europas für Gespräche über europäische Sicherheitsfragen nach Moskau eingeladen. Moskau habe einem Vorschlag der US-Unterhändler zugestimmt, dass die Sicherheit der Ukraine in die gesamteuropäische Sicherheit eingebunden werden solle, sagte Putin bei einer Pressekonferenz in Shenzhen. Dies ohne Europa zu tun, wäre seltsam, führte er aus.

"Aber wir müssen verstehen, womit die Europäer in diese Verhandlungen gehen", sagte der Kremlchef. "Und deswegen haben wir den Europäern über diplomatische Kanäle vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen, um Klarheit über ihre Position zu bekommen." Danach werde Russland entscheiden, in welchem Format der Dialog mit der Ukraine fortgesetzt werde. Details zu dieser Einladung, etwa wann und an wen sie ergangen sei, machte der Kremlchef nicht.

EU-Kommission äußerte sich zunächst nicht

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen und das Team von EU-Ratspräsident António Costa äußerten sich zunächst nicht zu der Frage, ob bei ihnen schon eine Einladung zu Gesprächen in Moskau eingegangen ist. Auch gab es keine Angaben dazu, ob sie bereit wären, Vertreter in die russische Hauptstadt zu entsenden.

Da Putin sich nicht konkret dazu äußerte, an wen über diplomatische Kanäle Einladungen gingen, ist es auch möglich, dass nur Vertreter von EU-Mitgliedstaaten eingeladen wurden. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten sich Ende vergangener Woche darauf verständigt, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten sollen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington versteht sich als Vermittler und saß zuletzt bei direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien in Abu Dhabi mit am Tisch. Die Europäer wollen an Ukraine-Gesprächen beteiligt werden./ksr/DP/jha