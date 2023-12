Putin kandidiert erneut für das Präsidentenamt

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin kandidiert für eine weitere sechsjährige Amtszeit.

"Ich trete für das Amt des Präsidenten an", sagte Putin am Freitag bei der Auszeichnung von Veteranen des Ukrainekriegs mit den höchsten militärischen Ehren des Landes, "Held Russlands". Er werde nicht verschweigen, dass er zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlicher Ansichten war, sagte Putin zu Oberstleutnant Artjom Schoga, der ihn bat, erneut anzutreten. "Aber jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu fällen."

Es war weitgehend erwartet worden, dass Putin erneut antritt und die Abstimmung auch für sich entscheidet. Einen ernsthaften Rivalen hat der 71-Jährige nicht. Russlands bekanntester Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verbüßt insgesamt mehr als 30 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Dennoch ist Putin als Kreml-Chef mit den größten Herausforderungen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor mehr als 30 Jahren konfrontiert. Nach der Annexion der Krim und dem Angriffskrieg auf die Ukraine belegte der Westen Russland mit zahlreichen Sanktionen, die die Wirtschaft des Landes belasten. Gegen Putin selbst wurde wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Seiner Zustimmung im Land tut dies aber keinen Abbruch: In Umfragen kommt er auf über 80 Prozent.

Die Wahl findet vom 15. bis 17. März statt, wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte. Es ist das erste Mal, dass in dem flächenmäßig größten Staat der Welt der Präsident über drei Tage gewählt wird. 110 Millionen Wahlberechtigte sind aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Bei der letzten Wahl 2018 lag die Wahlbeteiligung bei 67,5 Prozent. Putin wurde mit 76,7 Prozent gewählt.

Putin war an Silvester 1999 vom damaligen Präsidenten Boris Jelzin zu seinem Nachfolger ernannt worden. Seither bestimmt er die Geschicke Russlands als Präsident oder - nach einer Rochade mit Dmitri Medwedew - zeitweise als Ministerpräsident. Wenn er eine weitere sechsjährige Amtszeit im Kreml beendet, wird er Josef Stalin überholen, der die Sowjetunion von 1924 bis 1953 führte. Putin wird dann der am längsten amtierende Staatschef Russlands sein seit Zarin Katharina der Großen im 18. Jahrhundert.

(Bericht von Guy Faulconbridge, geschrieben von Kerstin Dörr, redigiert von redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)