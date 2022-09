Putin nimmt aus Termingründen nicht am Begräbnis von Gorbatschow teil

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht an dem Begräbnis des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, teilnehmen.

Es gebe Terminschwierigkeiten, teilte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag mit, ohne diese näher zu erläutern. Er erklärte, Putin habe bereits am Donnerstagmorgen Gorbatschow die Ehre erwiesen. Er habe einen Kranz an dem Klinikum niedergelegt, in dem Gorbatschow am Dienstag gestorben war. Weiter erklärte Peskow, die Beerdigung am Samstag werde "Elemente" eines Staatsbegräbnisses enthalten. Dazu gehöre eine Ehrengarde. Außerdem werde der Staat bei der Organisation helfen.

In Russland machen nationalistische Kreise Gorbatschow mitverantwortlich für den Zerfall der Sowjetunion, in dem Putin eine geopolitische Katastrophe sieht. In Deutschland wird Gorbatschow als der Politiker gewürdigt, der das Ende des Kalten Krieges eingeläutet und somit die Wiedervereinigung möglich gemacht hat.

