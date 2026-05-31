Recruits Aktie

Recruits für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US75629G1076

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31.05.2026 13:35:19

Putin offers debt relief to new recruits for Ukraine war

New recruits for Russia's war in Ukraine will have debts up to 10 million rubles canceled under a presidential decree. Another new law reportedly foresees the use of Russian armed forces to protect citizens abroad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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