Recruits Aktie
ISIN: US75629G1076
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31.05.2026 15:39:20
Putin offers debt relief to new recruits for Ukraine war
New recruits for Russia's war in Ukraine will have debts up to 10 million rubles canceled under a presidential decree. Another new law reportedly foresees the use of Russian armed forces to protect citizens abroad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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