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19.10.2026 07:09:43

Putin schlägt Dreiergipfel mit Trump und Xi zu Ukraine-Krieg vor

Von Lingling Wei, Alex Leary, Thomas Grove und Josh Dawsey

DOW JONES--Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, dass er sich im nächsten Monat mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping trifft, um über die Ukraine zu sprechen. Ziel ist es nach Angaben informierter Personen, ein für Moskau vorteilhaftes Ende des seit vier Jahren andauernden Konflikts auszuhandeln.

Der Plan ist ein Versuch Putins, aus den sich verbessernden Beziehungen zwischen Trump und dem russischen Staatschef Kapital zu schlagen, die die Ukraine und ihre Verbündeten in Washington und Europa beunruhigt haben. Ein solches Gipfeltreffen - ohne die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - wäre beispiellos und würde in den europäischen Hauptstädten und darüber hinaus Alarmglocken läuten lassen.

Putin habe die Idee in einem Telefonat mit Trump am 9. Oktober zur Sprache gebracht, sagte ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier, der über die Angelegenheit informiert wurde. Dieses Gespräch führte auch zu einer Vereinbarung, nach der die USA russischen Dieselkraftstoff kaufen und dessen Verkauf auf dem Weltmarkt erleichtern wollen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass Gespräche über ein mögliches Treffen stattfänden. "Es gibt noch kein klares Verständnis bezüglich des Treffens selbst oder seiner potenziellen Tagesordnung, obwohl alle drei Parteien die hypothetische Möglichkeit eines solchen Treffens anerkennen", sagte er zum Wall Street Journal.

Ein hochrangiger US-Beamter erklärte, Trump habe einem solchen Gipfel nicht zugestimmt. Dennoch könnte der Präsident für die Idee empfänglich sein, da er sein Wahlkampfversprechen einlösen wolle, den Krieg zu beenden. Trump hatte erklärt, der Krieg werde am "ersten Tag" seiner neuen Amtszeit beendet sein, nähert sich nun jedoch bereits der Zweijahresmarke im Amt.

Der Kreml hat vorgeschlagen, den trilateralen Dialog am Rande des bevorstehenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) abzuhalten, sagten die mit den Gesprächen vertrauten Personen. Dieses Treffen findet am 18. und 19. November in Shenzhen statt, dem südchinesischen Technologiezentrum.

Ein potenzieller Dreier-Dialog auf chinesischem Boden wäre für Xi ein großer Schritt in seinen Bemühungen, Chinas Rolle als diplomatischer Makler zu stärken, sagten China-Analysten. Russische Beamte schlugen Peking die Idee über diplomatische Kanäle vor, und die chinesische Seite deutete an, dass sie keine Einwände hätte, falls Trump mit an Bord sei, sagten weitere Personen aus dem Umfeld der jüngsten Gespräche zwischen Moskau und Beijing.

"China möchte als Dreh- und Angelpunkt der Großmächte gesehen werden und potenziell als Vermittler zwischen den USA und Russland", sagte Yun Sun, Direktorin des China-Programms am Stimson Center, einer Denkfabrik in Washington. Das Weiße Haus und die chinesische Botschaft in Washington reagierten nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)

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