Putin schwört Russland auf Konflikt mit Westen ein und droht mit Atomkrieg

- von Vladimir Soldatkin und Andrew Osborn

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sein Land auf einen anhaltenden Konflikt mit den Nato-Staaten eingeschworen und ungewohnt deutlich mit einem Atomkrieg gedroht.

Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl nutzte Putin seine jährliche Rede zur Lage der Nation am Donnerstag für eine Abrechnung mit den USA und ihren Verbündeten. Angesichts der jüngsten Debatte über einen Einsatz von Nato-Bodentruppen in der Ukraine zur Verteidigung gegen die russische Invasion sagte Putin, der Westen riskiere einen Nuklearkonflikt, und bekräftigte damit frühere Drohungen. In Deutschland warnten Bundestagsabgeordnete davor, sich von Putin einschüchtern zu lassen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen und damit international für Wirbel gesorgt. Die USA, Deutschland, Großbritannien und weitere Nato-Partner Frankreichs hatten diese Option umgehend kategorisch abgelehnt. Russland betrachtet Teile der Ukraine als eigenes Staatsgebiet, darunter die 2014 annektierte Halbinsel Krim. Die Führung in Moskau bezeichnet den vor zwei Jahren begonnenen, völkerrechtswidrigen Angriff als "militärische Spezialoperation" zur "Befreiung" von Ukrainern, die als Landsleute angesehen werden. Die ukrainische Führung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj sei ein vom Westen gesteuertes "Nazi"-Regime.

An westliche Staaten gerichtet, sagte Putin am Donnerstag: "Sie müssen begreifen, dass auch wir Waffen haben, die Ziele auf ihren Territorien treffen können. Aufgrund all dessen droht tatsächlich ein Konflikt mit dem Einsatz von Nuklearwaffen und der Vernichtung der Zivilisation. Begreifen sie das nicht?" Putin hat dem Westen für den Fall einer Einmischung in den Krieg wiederholt mit dem russischen Atomwaffenarsenal gedroht, dem größten weltweit. Unterdessen haben westliche Staaten ihre Militärhilfen für die Ukraine seit Kriegsbeginn massiv ausgebaut. "Die strategischen Nuklearstreitkräfte sind im Status der vollen Bereitschaft für einen garantierten Einsatz", bekräftigte Putin nun in seiner Rede vor dem Parlament und weiteren Spitzenvertretern von Politik und Militär.

"DENKT AN NAPOLEON UND HITLER"

Sichtbar aufgebracht zog Putin historische Parallelen zu Napoleon Bonapartes Russlandfeldzug 1812 und dem von Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg begonnenen Angriff auf die Sowjetunion. Westliche Politiker sollten sich an die Niederlagen sowohl Frankreichs als auch Nazi-Deutschlands erinnern, sagte Putin. "Aber nun werden die Konsequenzen weitaus tragischer sein." Der russische Präsident hat seine Politik wiederholt mit geschichtlichen Exkursen gerechtfertigt. Beide militärischen Konflikte haben sich in Russland als "Vaterländischer" und als "Großer Vaterländischer Krieg" ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Putin steht seit mehr als 24 Jahren an der Spitze Russlands. Der 71-Jährige will sich bei einer Präsidentschaftswahl vom 15. bis 17. März für weitere sechs Jahre im Amt bestätigen lassen.

Eine sichere globale Ordnung sei ohne ein starkes Russland nicht möglich, sagte Putin. Er sei bereit, über eine eurasische Sicherheitsarchitektur zu sprechen. Die USA hätten die Sicherheit in Europa demontiert. Putin kritisierte erneut die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato. Beide Staaten hatten angesichts des Ukraine-Kriegs ihre Neutralität aufgegeben. Putin sagte, Russland sei gezwungen, seine Streitkräfte an der Westgrenze zu stärken. Die Annahme, dass Russland einen Angriff auf europäische Länder plane, sei jedoch "Nonsens". Es sei vielmehr der Westen, der den "Konflikt" in der Ukraine provoziert habe.

WIRTSCHAFT SOLL NICHT UNTER RÜSTUNGSWETTLAUF LEIDEN

Russland werde nicht den Fehler begehen, sich wie die Sowjetunion in einen ruinösen Rüstungswettlauf mit dem Westen einzulassen, sagte Putin. Das Wettrüsten mit den USA im Kalten Krieg gilt als einer der Gründe für den wirtschaftlichen Niedergang der Sowjetunion, deren Auflösung Putin als "größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts" bezeichnet hatte. "Unsere Aufgabe ist es, den militärisch-industriellen Komplex derart zu entwickeln, dass das wissenschaftliche, technologische und industrielle Potenzial des Landes erhöht wird", sagte Putin.

Die russische Wirtschaft hatte sich bisher unerwartet robust erwiesen, nachdem westliche und weitere internationale Staaten beispiellose Sanktionen verhängt hatten. Zudem hatten zahlreiche Fachkräfte das Land nach Kriegsbeginn verlassen. Dass die Konjunktur sich im vergangenen Jahr deutlich von dem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2022 erholt hatte, lag auch an umfassenden Ausgaben für Rüstung. Putin sagte, die Russland solle gemessen an Kaufkraftparitäten bald die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Als Herausforderungen nannte er Mangel an Arbeitskräften und Technolgie. "Wir müssen hier proaktiv sein", sagte er.

Putin verwies auch auf die verbreitete Armut und kündigte weitere Schritte zur Unterstützung von Familien an. Neun Prozent der gesamten Bevölkerung und mehr als 30 Prozent der kinderreichen Familien lebten in Armut, sagte der Präsident. Bis 2030 sollten diese Anteile auf weniger als sieben beziehungsweise zwölf Prozent gesenkt werden. Angesichts der schrumpfenden Bevölkerung kündigte Putin Steuervorteile für Familien und ein umgerechnet 825 Milliarden Dollar schweres Programm für Regionen mit niedrigen Geburtenraten an.

