Putin sendet widersprüchliche Signale zu Gaslieferungen

Von Georgi Kantchev

BERLIN (Dow Jones)--Der russische Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass Moskau die Nord-Stream-1-Pipeline nach Europa am Donnerstag wieder in Betrieb nehmen wird. Er warnte jedoch auch davor, dass der Gasfluss kurz darauf gedrosselt werden könnte, wenn Sanktionen weitere Wartungsarbeiten an den Anlagen verhinderten.

Nord Stream 1, die Hauptschlagader für russisches Gas nach Europa, ist derzeit wegen regelmäßiger Wartungsarbeiten außer Betrieb, und die europäischen Regierungen sind besorgt, dass der Kreml den Durchfluss nicht wiederherstellen wird, wenn die Arbeiten am Donnerstag beendet sind. Ein längerer Ausfall könnte die Regierungen dazu veranlassen, Energie zu rationieren, was der Industrie schaden und das ohnehin schwache Wirtschaftswachstum beeinträchtigen würde.

Während seines Besuchs in Teheran sagte Putin am späten Dienstagabend, dass "Gazprom immer alle seine Verpflichtungen erfüllt hat und erfüllen wird". Der russische Präsident fügte jedoch hinzu, dass die Durchflussmenge in der nächsten Woche auf etwa 20 Prozent der Kapazität sinken könnte, wenn die Turbinen nicht bald wieder in Betrieb genommen werden. Putin sagte, dass eine weitere Turbine am 26. Juli in die Wartung gehen müsse.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2022 04:54 ET (08:54 GMT)