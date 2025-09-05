|
05.09.2025 05:49:38
Putin spricht auf Wirtschaftsforum im Fernen Osten
WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch in China spricht Kremlchef Wladimir Putin am Freitag (5.00 Uhr MESZ) beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok im Fernen Osten Russlands. Auf dem Treffen mit etwa 4.500 Teilnehmern lastet die schwierige Wirtschaftslage in Russland nach dreieinhalb Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die Regierung spricht von einer schnelleren Abkühlung als erwartet. Während in der Kriegswirtschaft der mit Staatsgeld überschüttete Rüstungssektor für Wachstum sorgte, schwächeln die zivilen Sektoren schon seit einiger Zeit.
Putin bemüht sich bei solchen Treffen trotzdem, positive Botschaften zu verbreiten. Üblicherweise nutzt er den Auftritt auch, um seine Sicht auf die internationale Politik darzulegen. Bei dem Besuch in Peking hatte sich gezeigt, wie eng der russische Schulterschluss mit China und Nordkorea mittlerweile ist./fko/DP/jha
