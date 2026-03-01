Putin: Tötung Chameneis ist Verstoß gegen Moral und Völkerrecht

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Tötung des iranischen Religionsführers Ali Chamenei als einen "zynischem Verstoß gegen alle Normen der menschlichen Moral und des Völkerrechts" kritisiert. In einem vom Kreml veröffentlichten Schreiben bekundete er dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian sein Beileid.

Chamenei werde in Russland als "herausragender Staatsmann" in Erinnerung bleiben, der einen enormen persönlichen Beitrag für die freundschaftlichen russisch-iranischen Beziehungen geleistet und sie auf die Ebene einer umfassenden strategischen Partnerschaft gebracht habe. Putin bat darum, der Familie und Freunden Chameneis sowie der Regierung und dem iranischen Volk sein Beileid zu übermitteln und seine Unterstützung zuzusichern.

Der 86 Jahre alte Religionsführer war am Samstag bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Moskau hatte bereits am Vortag Angriffe der USA und Israels auf Ziele im Iran verurteilt.

Russland und der Iran arbeiten vor allem wegen der westlichen Sanktionen, die beide Länder belasten, eng zusammen. Teheran steht in der Kritik, weil es Moskau in seinem seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg gegen Kiew unterstützt./ksr/DP/zb