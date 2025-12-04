|
04.12.2025 15:07:38
Putin trifft zu Staatsbesuch in Indien ein
NEU-DELHI (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Nach seiner Landung am Abend (Ortszeit) in Delhi wurde Putin von Premierminister Narendra Modi auf dem Flughafen mit einer freundschaftlichen Umarmung begrüßt, wie indische Sender berichteten. Es ist Putins erster Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren. Zuletzt gastierte der Kremlchef Ende 2021 in Indien.
Nach einem gemeinsamen privaten Abendessen werden beide am Freitag zum 23. indisch-russischen Gipfeltreffen erneut zusammenkommen. Bei den geplanten Gesprächen stehen die Beziehungen zwischen beiden Ländern, darunter in den Bereichen Handel und Energie, im Vordergrund. Beide Seiten streben einen Ausbau ihrer "besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft" an.
Indien gehört zu den größten Abnehmern von russischem Öl. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf finanziert Russland auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi immer wieder gefordert hat./dg/DP/jha
