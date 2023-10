Putin-Vertrauter wird russischer Bischof auf der Krim

MOSKAU (dpa-AFX) - Als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin soll der russisch-orthodoxe Metropolit Tichon (65) die Leitung der Kirche auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim übernehmen. Das Patriarchat in Moskau veröffentlichte am Mittwoch seine Ernennung zum Bischof für Simferopol und die Krim. Metropolit Tichon, mit bürgerlichem Familiennamen Schewkunow, hat in der russischen Presse den Beinamen "Putins Beichtvater". Bekannt ist, dass der konservative Kirchenmann den Präsidenten in historischen und kulturellen Fragen berät und ihn auch auf Reisen begleitet hat. Zuletzt war er Bischof von Pskow, dem russischen Grenzgebiet zu Estland und Lettland. Russland hat sich die Krim 2014 völkerrechtswidrig einverleibt./fko/DP/he