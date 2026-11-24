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24.11.2026 19:48:18
Putting Socially Conscious Investments in 401(k) Plans Could Get Harder
The Labor Department has, once again, proposed a rule that may discourage workplace retirement plans from adding investment options based on environmental and social considerations.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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