Puya Semiconductor (Shanghai) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Puya Semiconductor (Shanghai) A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 CNY gegenüber 0,190 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Puya Semiconductor (Shanghai) A 2,51 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 403,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at