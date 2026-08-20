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20.08.2026 06:31:29
Puya Semiconductor (Shanghai) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Puya Semiconductor (Shanghai) A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 CNY gegenüber 0,190 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Puya Semiconductor (Shanghai) A 2,51 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 403,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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