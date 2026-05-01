Puya Semiconductor (Shanghai) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Puya Semiconductor (Shanghai) A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,70 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,45 Milliarden CNY – ein Plus von 256,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Puya Semiconductor (Shanghai) A 406,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at