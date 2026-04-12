Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.04.2026 08:00:00
"Puzzling Places": VR-Hit aus Deutschland schafft den Sprung auf Bildschirme
Der VR-Klassiker „Puzzling Places" erscheint in einer Version, die für PC und Steam Deck optimiert ist. Macht die 3D-Puzzelei auch am Bildschirm Spaß?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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