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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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08.06.2026 16:33:58

PV-Anlage mit Ersatzstrom planen: Erfahrungsbericht mit Checkliste

Es sollte nicht einfach nur eine Photovoltaikanlage sein. Ich wollte eine PV-Anlage, die auch dann weiterläuft, wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt. Genügt dafür Notstrom oder benötige ich eine vollwertige Ersatzstromanlage? Und reicht meine Dachfläche dafür überhaupt aus? Die Antworten gibt es hier. Ein Erfahrungsbericht mit Checklisten und Tipps zum Thema PV und Ersatzstrom.Weiter zum vollständigen Artikel bei SMA Solar Tech. AG
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