PVA TePla-Aktie profitiert von Metzler-Kaufempfehlung

Eine Kaufempfehlung durch das Bankhauses Metzler hat am Donnerstag der Erholung von PVA TePla neuen Schub gegeben.

Die Titel des Chipausrüsters zogen im frühen Handel um bis zu zehn Prozent an und erreichten mit 26,64 Euro ein Hoch seit Anfang November. Der Schwung ließ zwar etwas nach, doch zuletzt waren die Gewinne via XETRA immer noch 2,90 Prozent groß bei 24,80 Euro. Seit dem November-Tief hat der Kurs in der Donnerstags-Spitze um ein Drittel zugelegt.

Der Metzler-Fachmann Veysel Taze sieht das Unternehmen in einem Wandel, weg von einem spezialisierten Ausrüstungsanbieter zu einem Lösungsanbieter innerhalb der Halbleiter-Kernbranche - und begrüßt diesen.

Seine These für die Ersteinschätzung mit "Buy" beziehe sich auf das Strategiepaket "PVA 2.0" und eine mehrjährige Periode, in der man sich stärker auf den besonders profitablen Geschäftsbereich Metrology & Plasma Solutions fokussiere. PVA bezeichnet sich in diesem selbst als "Experte für neue Technologien bei der Herstellung von Halbleiter-Bauelementen".

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)