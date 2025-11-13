PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Analystenstimme
|
13.11.2025 12:55:00
PVA TePla-Aktie unter Druck: Jefferies reduziert Kursziel
Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern PVA TePla auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich.
PVA TePla-Aktien fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung
Aktien von PVA TePla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 21,02 Euro sinken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens um 2,87 Prozent.
Nach fast einem Drittel Kurskorrektur vom Jahreshoch Ende Oktober dämmten sie die Verluste am Vormittag aber etwas ein. PVA-Aktien hatten bis Oktober 140 Prozent an Wert gewonnen.
Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies hatte am Vorabend sein Kursziel auf 26 Euro reduziert und seine Kaufempfehlung gestrichen. Er blieb zwar über dem aktuellen XETRA-Niveau, sieht aber zunächst keine zwingenden Auslöser für eine Neubewertung.
Höhere Unsicherheiten trübten die Aussichten, so sein Fazit.
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: PVA TePla AG
Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|EQS-DD: PVA TePla AG: Carl Markus Groß, buy (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-DD: PVA TePla AG: Carl Markus Groß, Kauf (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy (EQS Group)
|
13.11.25
|AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)