PVA TePla-Aktie unter Druck: Jefferies reduziert Kursziel

Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt.

Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern PVA TePla auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich.

PVA TePla-Aktien fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung

Aktien von PVA TePla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 21,02 Euro sinken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens um 2,87 Prozent.

Nach fast einem Drittel Kurskorrektur vom Jahreshoch Ende Oktober dämmten sie die Verluste am Vormittag aber etwas ein. PVA-Aktien hatten bis Oktober 140 Prozent an Wert gewonnen.

Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies hatte am Vorabend sein Kursziel auf 26 Euro reduziert und seine Kaufempfehlung gestrichen. Er blieb zwar über dem aktuellen XETRA-Niveau, sieht aber zunächst keine zwingenden Auslöser für eine Neubewertung.

Höhere Unsicherheiten trübten die Aussichten, so sein Fazit.

NEW YORK (dpa-AFX)