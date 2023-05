PVA TePla verdient mehr

Der Technologiekonzern PVA TePla ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet.

Der Bedarf an Lösungen, etwa für die Halbleiter- und Energieindustrie, sei anhaltend hoch, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wettenberg mit. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 75 Prozent auf 58,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde mit 7,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte PVA TePla. Dank der vollen Auftragsbücher geht das Unternehmen weiterhin von einem Umsatz von 240 bis 260 Millionen Euro aus, nach 205 Millionen im Vorjahr. Das Ebitda soll 2023 von rund 30 Millionen auf von 36 bis 40 Millionen Euro zulegen.

PVA TePla ist unter anderem auf Vakuum-Technologie und Messtechnik spezialisiert. Das Unternehmen beliefert aber auch die Halbleiter- und Photovoltaik-Branche mit Anlagen zur Kristallzucht.

