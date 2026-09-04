PVH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PVH ließ sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PVH die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PVH ein EPS von 4,63 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,24 Prozent auf 2,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,17 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at