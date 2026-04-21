PVH Aktie
WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009
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21.04.2026 21:38:25
PVH Insider Sells $642K in Stock Amid 40% Rally and Strong 2025 Results. What Should Investors Know?
Mark D. Fischer, EVP, General Counsel & Sec. of PVH Corp. (NYSE:PVH), reported the sale of 6,939 shares of Common Stock in multiple open-market transactions on April 16 and April 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($92.59); post-transaction value based on April 17, 2026 market close ($94.17).Note: 1-year price performance is calculated using April 17th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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19.11.25
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Analysen zu PVH Corp.
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