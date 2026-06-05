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05.06.2026 06:31:29
PVH stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PVH präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PVH -0,880 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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