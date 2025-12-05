PVH stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PVH lud am 03.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,34 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,29 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PVH 2,26 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at