25.02.2026 06:31:29
PVP Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PVP Ventures hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PVP Ventures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 463,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 139,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 24,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
