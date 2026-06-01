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01.06.2026 06:31:29
PVP Ventures gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PVP Ventures hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 414,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 190,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 INR. Im Vorjahr waren -0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 229,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 897,11 Millionen INR, während im Vorjahr 272,03 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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