PVR hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PVR hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,75 INR gegenüber 3,66 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,80 Milliarden INR – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PVR 17,17 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at