PVR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PVR hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,82 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 10,78 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 21,05 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,23 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at