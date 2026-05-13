PVR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PVR hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,99 INR. Im Vorjahresviertel hatte PVR -12,730 INR je Aktie erwirtschaftet.

PVR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,47 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 34,01 INR beziffert. Im Vorjahr hatte PVR -28,500 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PVR mit einem Umsatz von insgesamt 66,46 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 57,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at