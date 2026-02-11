PVV Infra: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PVV Infra veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PVV Infra 0,010 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat PVV Infra im vergangenen Quartal 162,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PVV Infra 82,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at