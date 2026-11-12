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12.11.2026 06:31:28
PVV Infra stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PVV Infra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PVV Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,8 Millionen INR im Vergleich zu 109,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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