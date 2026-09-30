NIDEC Aktie
WKN: 878403 / ISIN: JP3734800000
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30.09.2026 11:44:31
PwC refuses to sign off Nidec accounts despite $4bn charge
Disclaimer is another blow to Japanese auto parts maker’s efforts to draw a line under accounting fraudWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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