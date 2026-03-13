Recruits Aktie

Recruits für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US75629G1076

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13.03.2026 01:06:06

PwC says young recruits are 'hungry' for careers and plans to hire more graduates

Last year the consultancy cut its graduate intake, but UK boss Marco Amitrano says it is still worth getting a degree.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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