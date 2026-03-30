PWO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PWO gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

PWO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,44 Prozent auf 121,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte PWO 133,9 Millionen EUR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,01 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PWO mit einem Umsatz von insgesamt 524,68 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 555,12 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at