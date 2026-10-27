|
27.10.2026 06:31:29
Pylon Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pylon Technologies A hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Pylon Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 CNY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Pylon Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 66,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!