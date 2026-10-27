Pylon Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pylon Technologies A hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Pylon Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Pylon Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 66,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at