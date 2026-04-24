Pylon Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pylon Technologies A lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pylon Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 972,2 Millionen CNY im Vergleich zu 388,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at