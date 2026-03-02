Pylon Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pylon Technologies A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Pylon Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,15 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 592,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,350 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pylon Technologies A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 58,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,16 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,708 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 3,31 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at