Pyramid Games Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pyramid Games Spolka Akcyjna Bearer hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,98 PLN gegenüber 0,020 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at