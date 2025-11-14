Pyramid Technoplast gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pyramid Technoplast stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,67 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pyramid Technoplast 1,56 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,79 Prozent auf 1,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at