Pyramid Technoplast hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pyramid Technoplast hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 35,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at