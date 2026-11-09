Pyramid Technoplast: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pyramid Technoplast hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at