Pyramid Technoplast: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pyramid Technoplast ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pyramid Technoplast die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 INR gegenüber 1,85 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,53 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at