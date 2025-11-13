PyroGenesis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PyroGenesis hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,75 Prozent auf 3,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at