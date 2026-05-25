Pyrophyte Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pyrophyte Acquisition A präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at