Pyrophyte Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pyrophyte Acquisition A veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at