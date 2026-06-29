Pyrum Innovations gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pyrum Innovations hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,91 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pyrum Innovations -2,810 NOK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pyrum Innovations in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,7 Millionen NOK im Vergleich zu 5,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at