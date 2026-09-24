Pyrum Innovations gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pyrum Innovations hat am 23.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,34 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,910 NOK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 7,8 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pyrum Innovations 8,9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at