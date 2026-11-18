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18.11.2026 06:31:28
Pyrum Innovations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pyrum Innovations präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,46 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,260 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 13,2 Millionen NOK gegenüber 5,9 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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