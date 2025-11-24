Pyrum Innovations präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pyrum Innovations hat am 21.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,31 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,550 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,46 Prozent auf 5,9 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at